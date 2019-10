Advocate geeft toe: voormalig Team Sky-dokter vertelde “een hoop leugens” over enkele bekende dopingzaken

Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en de Britse wielerbond, heeft in het verleden verschillende leugens verteld als het over enkele dopingzaken ging. Volgens verschillende Britse media verklaarde zijn eigen advocate, Mary O’Rourke, dat dinsdag voor een medische commissie in Manchester.

In verschillende dubieuze verhalen uit het Britse wielrennen van de afgelopen jaren speelde Freeman, die ook samenwerkte met de Britse atletiekbond, een hoofdrol. Zo was hij verantwoordelijk voor het nog altijd mysterieuze pakketje dat Bradley Wiggins ontving in de Dauphiné van 2011, net als de testosteronpleisters die datzelfde jaar aankwamen op het hoofdkwartier van Team Sky.

Een onderzoek naar de twijfelachtige praktijken van Freeman begint dinsdagavond, maar in aanloop daarnaartoe deed zijn advocate al opvallende uitspraken in een voorbereidende medische commissie. “Hij heeft in het verleden een hoop leugens verteld, en kon zichzelf er niet toe brengen de waarheid te spreken, zelfs niet tegen zijn advocaten”, verklaarde O’Rourke dinsdag volgens verschillende Britse media, terwijl Freeman naast haar zat.

Wat al die leugens waren, moet later nog blijken, maar O’Rourke vertelde wel al dat Freeman de veelbesproken testosteronpleisters in 2011 wel degelijk zelf heeft besteld. Eerder claimde Team Sky altijd dat het pakketje per ongeluk bij hen was beland. De pleisters waren volgens de verdediging van Freeman niet voor een sporter bestemd, maar voor Shane Shutton, toenmalig coach van Sky en de Britse wielerbond. Of de onderzoekers in Manchester dat geloven, zal blijken tussen nu en het einde van de zaak, dat voorzien is op 20 december. Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken of Freeman zijn job als sportdokter nog kan uitoefenen.