Zoals verwacht, schorst de Raad van State de beslissing om een asielcentrum te openen in Dormaal niet. De opgerichte stuurgroep bereidt de komst van het asielcentrum voor, terwijl de actiegroep een nieuwe procedure opstart.

De Raad van State heeft zich maandagavond gebogen over de vordering tot schorsing van het asielcentrum van Fedasil dat binnenkort de deuren opent in het voormalig woon-zorgcentrum Philemon en Baucis in ...