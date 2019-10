Vaandeldragers Groot-Lanaken eren gesneuvelde Belgen in Maastricht

Lanaken - Rond Allerheiligen worden steeds de gesneuvelde militairen van Wereldoorlog II herdacht die begraven liggen op de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Daarbij zijn Belgische vaandeldragers aanwezig.

Ook dit jaar waren weer een aantal vaandeldragers uit Groot- Lanaken aanwezig bij de indrukwekkende herdenking voor oorlogshelden op de algemene begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Hier liggen ook een groot aantal gesneuvelde Belgische militairen begraven die sneuvelden in het begin van de tweede Wereldoorlog, grotendeels aan de bruggen van Veldwezelt en Vroenhoven, of overleden in het Maastrichts ziekenhuis Klevarie. Zij liggen begraven op een speciaal voor hen heringerichte ereveld naast dat voor geallieerde Militairen. Uiteindelijk vonden hier 43 Belgische (van wie zes onbekend), 25 Engelse, 1 Australische en 12 Canadese militairen hun laatste rustplaats. De Belgische militairen vielen met name in de eerste twee maanden van de oorlog bij gevechten om de bruggen over het Albertkanaal en bij de verdediging van de forten rond Luik. De geallieerde militairen maakten veelal deel uit van de bemanning van de vliegtuigen die doelen bestookten gedurende de oorlog.