TIPS. Schattige wafels voor Halloween en thee op zijn Japans

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Wild met make-up

Bij de beautyketen Di verwelkomen ze binnenkort de make-uplijn Wet n Wild. Die bestaat onder meer uit Photofocus, met producten die witte reflecties op foto’s tegengaan. Streef je naar een stralende teint, dan zit je goed bij het subgamma Megaglo. Worden ook verwacht in de schappen: Color Icon, oogschaduw met vitamine E, Lash Renegade, mascara in een geometrische verpakking en LiquidCatsuit, voor perfecte lippen doorheen de dag.



Vanaf heden verkrijgbaar voor een klein budget. Prijzen starten vanaf 4,49 euro. www.di.be

Juwelen à la Millie

‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown is het gezicht van de nieuwe Pandora-campagne. Voor de gelegenheid poseert ze met haar favoriete bedeltjes en andere sieraden uit de nieuwe Pandora Me-lijn, die bestaat uit achttien minimalistische bedeltjes, een schakelarmband, twee smalle armbanden, aparte oorbellen en een broche.



De lijn is vanaf nu te koop, vanaf 12 euro voor een bedeltje. www.pandora.net

Thee op zijn Japans

Whisk Antwerp introduceert biologische matcha om gewoon op te drinken of om mee te koken. Het zogenoemde ‘groene goud’ komt rechtstreeks uit de valleien van Kagoshima. Verwacht je bij de variant om te drinken aan een soepele maar complexe smaak. Serveer met heet water. De variant om mee te koken mixt perfect met hummus, gnocchi en allerlei zoete of hartige bereidingen.



De thee is te koop voor 24,99 euro (30 gram), de culinaire variant kost 14,99 (50 gram). Meer info www.whiskantwerp.com

Wafeltroetels voor Halloween

In het kader van Halloween en hapjes, sloeg chef Sofie Dumont de handen in elkaar met kaasmerk Passendale Bio. Dat heeft geleid tot deze gruwelijk lekkere monstertjes, de eyecatcher van elk griezelfeest.



Nodig (4 personen)

- 2 vellen kant-en-klaar bladerdeeg

- 8 sneetjes Passendale Classic Bio

- 8 sneetjes beenham

- 1 bot basilicum

- 1 doosje zongedroogde tomaten

- Wafelijzer



Zo maak je de monstertjes

1. Snij de basilicum en de zongedroogde tomaten fijn en verdeel gelijkmatig over 1 vel bladerdeeg.

2. Beleg met de sneetjes beenham en Passendale Bio kaas en leg er het tweede vel bladerdeeg op.

3. Snij het bladerdeeg in stukken zodat ze in het wafelijzer passen (vorm maakt niet uit).

4. Laat de wafels 5 minuten in het wafelijzer bakken, haal ze eruit wanneer ze krokant en goudbruin zijn.

5. Snij de gebakken wafels in driehoeken.

6. Maak oogjes uit groenten naar keuze (bv. komkommer en olijven) en maak tanden van reepjes Passendale Bio kaas.

7. Maak een tong uit beenham