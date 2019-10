‘Wat Een Dag’? Wat een zooi, eerder. Ook de eerste échte aflevering van de VTM-talkshow was een uiterst verwarrende en hemeltergende kijkervaring.

Zullen we met het goede nieuws beginnen? De eerste échte aflevering van ‘Wat Een Dag’ was alvast beter dan de proefaflevering. Niet dat de lat daarmee Olympisch hoog lag, want dat eerste probeersel van ...