Cristiano Ronaldo: “Als het van mij afhangt, speel ik enkel nog Champions League-matchen en interlands”

Cristiano Ronaldo staat al meer dan vijftien jaar aan de top van het internationale voetbal en was al goed voor meer dan 700 goals. Dan is het niet altijd even makkelijk om je op te laden voor een doorsnee competitiewedstrijd, geeft de 34-jarige aanvaller van Juventus toe.

“Als het van mij afhangt, zou ik enkel nog belangrijke matchen spelen. Die met de nationale ploeg en Champions League-matchen”, aldus Ronaldo in France Football. “Dat zijn het soort matchen die me motiveren, die waar wat op het spel staat, met moeilijke omstandigheden, met druk. Maar uiteindelijk moet je elke dag professioneel zijn, om eer te bewijzen aan je familie en voor de club die je betaalt. We moeten dus altijd het beste van onszelf geven.”

Ronaldo liet ook doorschemeren dat hij al uitkijkt naar zijn pensioen. “Ik maak al vijftien jaar opofferingen, heb me al die tijd gewijd aan mijn carrière. Na mijn carrière ga ik dat appreciëren, maar ik ga nog meer appreciëren wat ik dan ga doen: ervan profiteren met mijn vrienden, met mijn familie, zien hoe mijn kinderen opgroeien en studeren. Genieten van het nu, mijn levenservaring doorgeven. Maar dat moment is nog niet gekomen. Ik denk dat ik nog aardig wat kan geven. In het ouder worden probeer ik toch jong te blijven. Competitief. Geef mij eens één speler die zoveel presteert als ik op dezelfde leeftijd, in een team als Juventus?”

De Portugees gaf een exclusief interview aan France Football naar aanleiding van de Ballon d’Or, de prestigieuze prijs die het Franse voetbalmagazine elk jaar uitreikt voor de beste voetballer ter wereld. Ook dit jaar behoort Ronaldo tot de topfavorieten om te winnen.