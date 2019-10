TREND. Laat je beha zien

Topontwerpers introduceerden looks met zichtbare beha in hun collecties voor volgende zomer, maar modellen experimenteren nu al met lingerie onder een transparant laagje. Dan kun jij ook, mits enkele tips om het stijlvol te houden.

Je beha moet tegenwoordig niet meer onder je kleren verborgen worden. Het nieuwe sexy is geen decolleté, maar gewoon je beha - sportief of luxueus - tonen op een elegante manier à la modellen Emily Ratajkowski en Gigi Hadid. Het trucje dat beide dames toepassen? Als je je lingerie laat zien, houd de rest van je outfit dan heel gekleed en gepolijst.

Ratajkowski koos niet voor een transparant topje boven haar witte bikinibeha met lintjes, maar hield het stijlvol door het ultrasexy topje te combineren met een powersuit met lange jas. Hadid ging dan weer ton sur ton met een gekleden pantalon en doorzichtig rolkraagtruitje in pruimkleur. Ook de eenvoudige beha was er een in dezelfde tint. Katie Holmes liet zich eerder op straat opmerken in een gebreide trui met een beha in dezelfde kleur eronder, die niet geheel toevallig af en toe kwam piepen.

Zelf proberen?

- Ga voor een transparante top die niet te doorzichtig is, zo houd je het verfijnd mysterieus en sexy. Mijd ook decolletés. Een hoge halslijn is de betere keuze.

- Een push-upbeha onder een pak? Dat maakt de hele look een tikkeltje geforceerder en burlesk. Ga voor een niet voorgevormd exemplaar in een sexy stofje naar keuze, maar die alles wel mooi bedekt .

- Contrasterende kleuren kunnen zeker, maar met een beha in dezelfde kleur als je bovenstuk (longsleeve, shirt, blouse) of jurk, wek je de duidelijke indruk dat de lingerie deel uitmaakt van je hele outfit.

- Houd het bij voorkeur minimalistisch. Een beha met veel bling doet afbreuk aan de trend, die sowieso al gewaagd is.

Look 1:

Beha - & other stories - 29 euro

Pak - Zara, vest - 49,95 euro en pantalon 39,95 euro

Look 2:

Beha - Sloggi - 24,95 euro

Rolkraatruitje - Pepe Jeans - 54,95 euro

Kostuumbroek hoge taille - Deux van Eline De Munck - 79,99 euro

Look 3:

Beha - Only - 19,99 euro

Trui - Bershka - 24,99 euro

Jeans met hoge taille - Levi’s - 124,95 euro