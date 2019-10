Herfsttip: kunst for dummies in Het Mudia!

Redu kende ik vooral als dat wandel- en boekendorp in de provincie Luxemburg. Ik was er ooit gepasseerd toen ik de Transardennaise wandelde: die wandelroute die je de mooiste plekjes van de Ardennen laat zien. Tegenwoordig staat het dorpje met amper 500 inwoners eerder op de kaart omwille van het gloednieuwe museum: het Mudia!

Wanneer je de in inkomhal van het Mudia betreedt, wordt het al meteen duidelijk: dit is een museum voor elk lid van de familie. In de giftshop zien we brillendozen geïnspireerd op Gustav Klimt, schoteltjes waarop een Mondriaan staat, t-shirts met een knipoog naar Picasso en uitspraken die doen denken aan Andy Warhol.

Het Mudia biedt een overzicht van alle kunststromen in sneltempo.

Het Mudia is het geesteskind van Eric Noulet, voormalig marketing goeroe én fervent kunstcollectioneur. “Het is mijn vrouw, die onderwijzeres is, die me hiertoe aanzette. Wij hadden overal kunst hangen, maar konden die niet delen. Toen ze zei dat haar leerlingen bitter weinig over de kunstgeschiedenis kenden, laat staan de Belgische, besliste ik: hier moet iets veranderen.”.

Noulet vond een plek: een parochie in hartje Redu, waar je vandaag 300 meesterwerken kan aanschouwen uit zowel Belgische als internationale collecties. Authentieke werken van Modigliani, Klimt, Picasso, Rodin, Magritte en zelfs Franquin kan je aanschouwen. Het is een reis door de kunstgeschiedenis met tekeningen, schilderijen, foto’s en zelfs films.

Deels vind je er originele Picasso’s, maar interessant zijn ook de animaties van de schilderijen van Jeroen Bosch, die geanimeerd werden door een Parijse studio en op die manier ook de jongsten onder ons kunnen fascineren.

“Het moest inderdaad een attractie worden.”, zegt Noulet, “Mensen zijn bang van het woord museum. Vandaar: Mudia, een didactisch museum.”.

In elke zaal word je aangetrokken door een verbazende interactieve animatie. Nu eens komt een jonge vrouw in beweging op het doek en bootst ze de buigingen van de bezoekers na, dan weer worden die bezoekers uitgenodigd om een schilderij van Seurat in te kleuren. Opwinding verzekerd en telkens is die gekoppeld aan de combinatie van kunst. Het parcours ligt ook bezaaid met spelletjes waardoor jong en oud zijn of haar kennis op speelse wijze kan testen.

"De oprichting van de Mudia is het resultaat van een lange reflectie", zegt Karlin Berghmans, manager en curator van het museum. "Je kunt natuurlijk verrast zijn om een ??dergelijk museum te zien opkomen in een klein geïsoleerd dorp midden in een uitgestrekt Ardens landschap! Redu verwelkomt als ‘dorp van het boek’ elk jaar 200.000 tot 300.000 bezoekers, waaruit we kunnen hopen dat ten minste een deel zal worden aangetrokken door een cultureel aanbod van een ander type. "

Eric Noulet is zich volledig bewust van de risico's die gekoppeld zijn aan zijn project, zelfs de ongerijmdheid ervan. "Maar het creëren van een zoveelste kunstmuseum in een grote stad zou voor mij minder betekenisvol zijn dan het aanbieden van grote werken in een charmant klein dorpje geplant in het midden van een prachtige regio die, laten we niet vergeten, is een van de meest toeristische van het land.”.

Rondom mij hoor ik Frans, Engels, Duits en Nederlands… Misschien zijn het toevallige passanten die uit curiositeit zijn binnengewandeld, misschien zijn het dagjestoeristen, misschien kwamen deze mensen met opzet naar het Mudia, zoals ik?

Feit is dat het Mudia perfect doet waar het wil voor staan: een reis bieden door alle kunststromingen en zelfs de meest weerbarstige kunsthaters over de streep trekken!

Praktisch:

MUDIA

Place de l'Esro, 61

6890 Redu

Meer informatie op de website van het Mudia.

Openingsuren

7 dagen op 7 tijdens de

schoolvakanties van 10u tot 18u



Van woensdag tot zondag

van 10u tot 18u



Gesloten op maandag en dinsdag

Gesloten op 25 December en 1 Januari