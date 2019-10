Samana Maaseik viert weer feest met 100 leden

Maaseik - Samana Maaseik organiseert dag van de chronische zieken.

Op dinsdag 8 oktober kwamen weer een 100 leden van Samana samen om de Dag van de Chronische zieken te vieren. De mooi versierde tafels nodigden iedereen uit om dadelijk in een feestelijke stemming te komen. Na een welkomstwoord van de voorzitster was er een korte bezinning. We luisterden naar het verhaal van “Het mooiste hart”. Hieruit leerden we dat niet alles perfect moet zijn om mooi te zijn maar dat als de liefde voor anderen door je hart stroomt, je hart zoveel mooier wordt. Dit passen de vrijwilligers van Samana ook regelmatig toe. Zij maken tijd voor de anderen, de ouderen, de chronische zieken, de eenzame mensen door een huisbezoek te brengen of om weer een onvergetelijke dag te organiseren.

Na een heerlijke maaltijd was er het optreden van de dames Bonhoewel. Zij brachten vele bekende liedjes en er werd goed meegezongen. Tijdens de pauze was het tijd voor een kop koffie.