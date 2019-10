Club Brugge-trainer Philippe Clement: “Wij zijn niet zoveel beter dan de rest in België”

Clement vond tijdens zijn persbabbel dat de buitenwereld zijn Club Brugge te snel ophemelt. De laatste tijd werd vaak de perceptie gecreëerd dat Club al kampioen zou zijn. Ook kapitein Vormer haalde afgelopen weekend na de draw tegen Standard al aan dat de media wat overdrijft.

“De groep is heel goed bezig”, aldus Clement. “We pakken 27 op 33: iedereen had daar voor het seizoen voor getekend, denk ik. Als Sobol geen twee centimeter buitenspel stond, hadden we zondag ook gewonnen. Er worden nu heel grote conclusies uit van alles getrokken, maar wij zijn niet zoveel beter dan de rest in België zoals iedereen schrijft. Ik heb mijn groep daar al vaak voor gewaarschuwd - ze mogen zo’n dingen niet lezen. Het slaat ook op niets. We weten dat alles hier heel dicht op elkaar zit qua kwaliteit.” Dat het tegen Standard sputterde, had met die specifieke mandekking over het hele veld te maken. “Laat andere teams hun aanpak maar kopiëren: het is aan ons om dan oplossingen te vinden. Dat hebben we tijdens de tweede helft ook gedaan. Antwerp doet zoiets ook al een paar seizoen.”

Op Zulte Waregem verwacht Clement geen makkelijke partij. “Die ploeg speelt dit seizoen Play-off 1”, verraste de Brugse coach. “Thuis haalden ze 13 op 15, tegen Antwerp en Genk werd gewonnen. En Gent had geluk dat ze er een puntje haalden. Het is een ploeg met veel kwaliteit en ervaring. Jongens als Seck en De fauw ken ik goed, ik weet wat zij kunnen doen in zo’n kleedkamer.”

Roteren tegen Zulte Waregem

Waarschijnlijk gaat Clement opnieuw roteren aan de Gaverbeek. Enkele jongens bleken afgelopen weekend wat vermoeid. “Maar dat is geen nieuw gegeven: wisselen om iedereen fris te houden doen we al het hele seizoen”, gaf hij aan. Met de terugkeer van Balanta - klaar voor een basisplaats - en Mitrovic heeft Clement alleszins wat meer wisselmogelijkheden. Of Mata kan spelen, moet woensdag nog blijken. Hij heeft een lichte spierblessure. “Vooral op de positie voor de verdediging is het belangrijk dat Balanta terug is. Ik wil daar genoeg kunnen roteren met Rits, want het is een heel belastende positie.”

Clement had ook nog mooie woordjes voor de jonge Kossounou, die tegen Standard inkwam voor Mata. “Hij is geen ontdekking voor mij, anders zetten we hem niet op dat moment. Hij zat in de selectie en speelde omdat hij dat verdiende. Het was een bevestiging van wat we op training zagen. Het blijft natuurlijk een jongen van 18 jaar die fouten zal maken, maar hij heeft veel potentieel. We willen hem op de juiste momenten de juiste stappen laten zetten.”