2.000 euro boete en borgsom voor in fuik gevangen wildcrossers

Twee Nederlanders en een 65-jarige man uit Mol hebben dinsdag in Hasselt een boete van 2.000 euro gekregen omdat ze met hun enduromotor in een natuurgebied crosten. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) nam samen met de politie de motors in beslag. De daders kregen ze pas terug nadat ze een borgsom betaalden. Dit komt hen nog eens op extra kosten van 1.200 tot 7.500 euro te staan.