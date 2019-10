Lily Allen slaat ‘Stranger things’-ster aan de haak

Lily Allen en David Harbour zijn ‘Instagram official’. De ‘Stranger things’-acteur deelde een foto van hen tweetjes in Disney’s Magic Kingdom in Florida. Ze zouden al een tijdje aan het daten zijn.

David Harbour (44), vooral bekend van zijn rol als Chief Jim Hopper in de successerie ‘Stranger things’, en popster Lily Allen (34) zouden elkaar al in 2018 hebben leren kennen, maar het is pas de laatste weken dat ze ook effectief als koppel naar buiten treden.

Vorige week waren ze beiden voor het eerst samen te zien op de rode loper van Champions for Change Gala in New York City en nu is hun eerste foto op Instagram een feit.

De foto werd genomen in Florida bij een bezoek aan Disney’s Magic Kingdom. “De prins, de prinses en de parking. Die attractie met een rit door de mijn van de zeven dwergen is de beste. Komaan, geef me maar ongelijk”, schrijft hij erbij.