Zes jaar cel geëist tegen man die dreigde met aanslag op Wilders

Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft dinsdag een celstraf van zes jaar geëist tegen Junaid I. De 27-jarige Pakistaan wordt er onder meer van verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op de extreemrechtse politicus Geert Wilders (PVV). Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven. Die wedstrijd werd uiteindelijk om veiligheidsredenen afgeblazen.