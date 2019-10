Labour keert kar: VK op weg naar vervroegde verkiezingen

De Britse premier Boris Johnson doet dinsdagmiddag een nieuwe poging om vervroegde verkiezingen te organiseren op 12 december. Maandagavond slaagde hij daar niet in om de nodige tweederdemeerderheid in het Lagerhuis achter zich te krijgen, maar de wettekst die de regering straks indient maakt volgens waarnemers wel een goede kans, al is het maar omdat de gewone meerderheid volstaat. Oppositiepartijen SNP, de Liberal Democrats én ook Labour zullen het plan wellicht steunen en dus krijgen de Britten zo goed als zeker verkiezingen in december. Over de precieze datum bestaat nog discussie.