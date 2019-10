Allemaal aan boord, er komt een achtdaagse chocoladecruise aan

Een reis die volledig in het teken staat van chocolade? Op 16 april is het zover, want dan vaart voor het eerst de Chococruise uit, een achtdaagse cruise die in Italië vertrekt.

Elk jaar vindt in het Italiaanse Perugia Eurochocolate plaats. Dat noemt zichzelf de grootste internationale beurs in het teken van chocolade. Vanaf volgend jaar slaat het voor het eerst de handen in elkaar met Costa Cruises. Op het programma staat een achtdaagse tocht die helemaal in het teken staat van de lekkernij.

Het schip vaart uit op 16 april in Civitavecchia en doet onder meer Genua, Barcelona, Palma de Mallorca, Malta en Catania aan. Eenmaal aan boord word je verwelkomd met proevertjes, onderweg doe je onder meer het chocolademuseum in Barcelona aan, krijg je les van bekende Italiaanse chocolatiers als Guido Gobino, Enric Rovira en Pierpaolo Ruta en staat er een workshop met foodblogger Sonia Peronaci gepland.

In het cruiseschip zelf zul je dan weer een enorme chocoladesculptuur kunnen bewonderen en er genieten van een aangepast menu en ‘Chocococktails’. Wie maar niet genoeg kan krijgen van chocolade weet dus al waar de reis volgend jaar naartoe gaat.