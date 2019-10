Zitting over aanhouding van Puigdemont uitgesteld naar december

De Brusselse raadkamer heeft zich dinsdag nog niet gebogen over het Europees aanhoudingsbevel dat het Spaanse gerecht heeft uitgevaardigd tegen de ex-minister-president van Catalonië Carles Puigdemont. Dat zal pas op 16 december gebeuren, zo hebben de advocaten van de Catalaanse politicus dinsdagvoormiddag gemeld.

Volgens de verdediging is het Brusselse parket van oordeel dat het EAB uitvoerbaar is. “Wij zullen de immuniteit van onze cliënt als Europees parlementslid inroepen en aanvoeren dat er geen sprake is ...