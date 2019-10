Bestuurder gooit baby naar omstaanders nadat ze met auto in het water belanden

In India is een familie van vijf met hun auto in het water gereden na een botsing op de brug. De bestuurder kon zichzelf heel snel bevrijden en richtte zich tot de rest van de familie. Zijn eerste prioriteit was om de baby van amper vijf maanden uit het zinkend voertuig te krijgen. In een mum van tijd lukte dit hem en gooide hij de baby naar de omstaanders op de brug zodat zij zich over hem konden ontfermen. Hij gooide de baby echter niet ver genoeg waardoor die terug in het water viel. De toeschouwers op de brug sprongen vervolgens snel in het water om de baby en de rest van de familie te redden. De volledig evacuatie zou volgens ooggetuigen een uur hebben geduurd. Eenmaal dat iedereen op het droge was, werd de familie naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand raakte gewond bij het incident.