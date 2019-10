Een koppel uit Sint-Truiden werd zondagmiddag verrast door een egel in het zwembad. Ze schoten onmiddellijk in actie en konden het diertje gezond en wel bevrijden.

“Omdat het winterzeil nog niet over het zwembad ligt, gaat mijn man Bart elke dag eens in de skimmer (een mandje dat vuil opvangt in de filter, nvdr.) kijken”, vertelt Carine Schurmans uit Zepperen. ...