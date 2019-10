Kanye West wil zelf duurzame stoffen maken voor zijn modelabel Yeezy

Kanye West heeft laten weten dat hij in de toekomst met zijn modelabel Yeezy een meer duurzame weg wil inslaan. Zo wil hij zijn eigen grondstoffen kweken om er stoffen en later kleding mee te maken.

Kanye West en Adidas werken als sinds 2015 samen aan de kledingcollectie Yeezy, maar die eerste lijkt vast van plan om er na vier jaar een nieuwe draai aan te geven. Zo liet hij in een interview met Apple Music naar aanleiding van zijn nieuwste album ook weten dat hij nadenkt over een andere, meer duurzame toekomst voor zijn label.

Zo kocht Kanye onlangs een groot stuk grond aan in Wyoming. “Daar bouwen we boerderijen. De grond en het klimaat zijn er goed om onder meer katoen, tarwe en hennep te kweken. We zullen er onze eigen stoffen fabriceren. Van zaadje tot draadje dus, zodat we het hele proces op de voet kunnen volgen”, vertelt hij. Hij doet ook onderzoek naar katoensoorten die van nature gekleurd zijn, zodat het hele milieuonvriendelijke verfproces kan worden overgeslagen.

Ex-gevangenen

Bovendien is hij van plan om de fabrieken waar de kleding wordt gemaakt weer naar de VS te halen. Daar wil hij bepaalde bevolkingsgroepen “een tweede kans geven”. Zo wil hij er onder meer ex-gevangenen tewerkstellen. “We moeten werken aan vernieuwing voor de planeet. Als we onze bronnen vernietigen zullen we uiteindelijk ook onszelf vernietigen”, klinkt het nog.