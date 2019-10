29ste editie van Fietsen en Wandelen brengt 1.500 euro op

Diepenbeek - De 29ste editie van Fietsen en Wandelen heeft de mooie som van 1.500 euro opgebracht ten voordele van Een Hart voor Limburg.

Het was puffen en zweten voor de bijna 1000 deelnemers van Fietsen en Wandelen door Limburg op zondag 23 juni. De Limburgse afdeling VIK van ingenieursvereniging ie-net organiseerde deze sportieve dag al voor de 29ste keer dit jaar, en het was meteen ook de warmste editie. Maar dat hield de sportievelingen gelukkig niet tegen om er opnieuw een topeditie van te maken.

Ook dit jaar was er opnieuw een unieke bedrijfspassage, wat voor een extra beleving zorgde. De bevoorrading vond plaats op de bedrijfssite van Mathieu Gijbels in Oudsbergen, een trouwe partner van Een Hart voor Limburg.

Verder was er uitgebreide kinderanimatie voorzien en kon men na de inspanning genieten van een BBQ.

Anne-Marie Peumans, medewerker Een Hart voor Limburg, mocht dankbaar een cheque van 1.500 euro in ontvangst nemen.

Noteer ook alvast 28 juni 2020 in jullie agenda, want dan vindt de 30ste editie plaats.

Een editie waarbij de organisatie nog meer aandacht wil geven aan kinderen. Heb jij ideeën over een leuke invulling? Laat het dan zeker weten via www.fietsenenwandelentegenkanker.be.

Van links naar rechts: Tom Duchamps, Maarten Denorme, Véronique Pluymers (vzw Kleine Prins) en Ronny Stegen (vzw Kleine Prins) Anne-Marie Peumans (Een Hart voor Limburg) en Michael Leliaert