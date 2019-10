Het eiland Mindanao, in het zuiden van de Filipijnen, is dinsdag opnieuw opgeschrikt door een zware aardbeving. De schok had een magnitude van 6,6. Gordijnen en lampen beginnen hevig te schudden en het personeel in het kantoorgebouw schreeuwt het uit. Na enkele seconden beginnen de werknemers naar de brandtrap te hollen. Het bedrijf laat weten dat iedereen ongedeerd het kantoorgebouw kon verlaten.