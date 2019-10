F:e-m@il zingt bij Minderbroeders

KAART. Verkeer loopt in het honderd: hoe Hasselt zich verslikt in mega-wegenwerken

Regio

Eén hoek van de stad compleet afsluiten voor het verkeer: het lijkt bizar maar in Hasselt is het zo. Door wegenwerken is het een hindernissenparcours van je welste om vanuit Noord-Limburg of Genk in d...

Lees verder