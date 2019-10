Mel B vertelt hoe moeilijk daten is als je psychische aandoeningen hebt

Mel B (44) heeft in een podcast verteld dat ze het moeilijk heeft met daten omdat ze te kampen heeft met heel wat psychische stoornissen. “Mijn brein werkt anders en ik moet daar meteen eerlijk over zijn”, zegt de Spice Girl.

Het datingleven van Mel B - of voluit Melanie Brown - verliep de laatste jaren niet bepaald over rozen. Zo maakte ze een vechtscheiding mee met filmproducent Stephen Belafonte, heeft ze drie kinderen bij drie verschillende vaders en onlangs biechtte ze ook op dat ze een one night stand had met haar collega Geri Halliwell. Een ingewikkeld parcours dus en volgens de Spice Girl zitten haar mentale problemen daar voor iets tussen.

Bovendien is het ook niet altijd makkelijk om daarmee om te gaan als je iemand nieuw leert kennen. “Ik heb ADD, ADHD en kamp ook met angsten en dyspraxie (een motorische ontwikkelingsstoornis)”, zegt ze in de podcast ‘Badoo’s truth flirts’ waarvan ze zelf de gastvrouw is. “Mijn hersenen werken gewoon anders. Als ik date, moet ik daar zo snel mogelijk eerlijk over zijn en dat gesprek aangaan.”

“Ik ben heel open en kwetsbaar en daardoor ben ik in bepaalde situaties in relaties terechtgekomen waarbij mensen van mij profiteerden of misbruik van mij maakten”, gaat ze verder. “Soms gaan alle sluizen dan open en kun je overspoeld raken als je in een dergelijke situatie terechtkomt.”