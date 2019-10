Huizen zijn meer dan drie procent duurder geworden dan vorig jaar

In het derde kwartaal van 2019 zijn er 4,3 procent meer vastgoedtransacties gebeurd tegenover dezelfde periode in 2018. Het is daarmee het drukste derde trimester sinds de Federatie van Notarissen de cijfers bijhoudt in een “notarisbarometer”, opgestart in 2007. Ook de prijzen zijn gestegen. Na negen maanden van dit jaar klokte een gemiddelde woning af op 259.725 euro, dat is 3,2 procent meer dan het jaargemiddelde van 2018.