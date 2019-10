Automobilist rijdt wielrenner in volle koers met hoge snelheid omver

Wielerheisa in Brazilië. In de Volta de Guarulhos, een wedstrijd in een stad in de staat Sao Paulo, werd de laatste etappe op een abrupte manier onderbroken toen een auto tegen hoge snelheid de leider van het peloton van de fiets reed. Endrigo Da Rosa (Independência) kwam er als bij wonder met enkel wat kniepijn vanaf, terwijl zijn voorwiel naar de vaantjes was.