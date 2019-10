Minstens 20 soldaten gedood in noorden van Afghanistan

Bij een nachtelijke aanval van de taliban in de Noord-Afghaanse provincie Jowzjan zijn twintig soldaten om het leven gekomen, er zijn ook zeker twee soldaten vermist. Dat heeft de lokale overheid dinsdag meegedeeld. De aanval vond plaats op een militaire basis in het district Aqcha, zo melden parlementslid Mohammad Karim Jawzjani en provincieraadslid Abdul Hai Hayat.

De voorbije maanden is de veiligheidstoestand in Jowzjan, een provincie aan de grens met Turkmenistan, er sterk op achteruit gegaan. De taliban is aanwezig in alle districten, met uitzondering van de ...