The good witches stellen hun feeënboom voor

Dilsen-Stokkem - Een feeënboom! Bedoeling is dat de wensen van kinderen uit Dilsen-Stokkem die het financieel moeilijker hebben, bij het OCMW worden binnen gebracht die dit vervolgens anoniem in de wensbomen hangen. Inwoners van Dilsen-Stokkem kunnen dan een handje toesteken om wensen te verwezenlijken en een gewenst cadeautje kopen.

Dit prachtig initiatief is een idee van The Good Witches. (Heidi, Rita, Lena en Christa) De droom die the good witches hebben is om in elke gemeente, stad ooit een feeënboom zal verschijnen en dat het een begrip zal worden. Er is al heel veel interesse, gemeentes die meer info willen kunnen altijd mailen of bellen naar Rita ( ritahilven@skynet.be of 089659071 of 0472513921)

“ Dina Tersago had de feeënboom zien staan bij Jacky Jaeken en vroeg wat deze boom betekende, na de uitleg was ze vol lof over het initiatief en heeft dan ook haar steentje bijgedragen aan het project. Ze hoopt dat de takken verder gaan reiken dan alleen in Dilsen-Stokkem"

We naderen met snelle schreden de feestdagen. Voor vele gezinnen in onze stad Dilsen-Stokkem is dit financieel een zware tijd. Kwetsbare gezinnen moeten zich vaak in bochten wringen om voor hun kinderen een cadeautje in hun schoen of onder de boom te leggen.

Daarom hebben the good witches met verschillende instanties (zie onderaan) de koppen bij elkaar gestoken om te zoeken hoe ze kunnen helpen.

Er is iets moois uit gegroeid:

“De Feeënboom”

De gezinnen kunnen voor hun kind(eren) een wens - beperkt in prijs (max. 30 euro per kind) - bij het OCMW binnenbrengen. Alle wensen worden in anonieme, genummerde enveloppen in één van de feeënbomen gehangen, die op diverse locaties (bibliotheek Dilsen, administratief centrum Dilsen, traiteur Jacky Jaeken in Rotem, café in de gouden ster te Elen, Dienstencentrum Stockheim, Beau Séjour Lanklaar) in onze stad geplaatst worden. De inwoners van Dilsen-Stokkem kunnen helpen om deze wensen in vervulling te laten gaan door een enveloppe uit de boom te nemen, het gewenste cadeautje te kopen en het aan de organisatie te bezorgen. In alle anonimiteit zal ervoor gezorgd worden dat het cadeautje thuis bij het kind terechtkomt.

Natuurlijk hopen wij dat alle wensen vervuld zullen worden, maar we zijn er ons wel van bewust dat het niet haalbaar is zonder financiële steun.



Indien u een steentje wilt bijdragen om dit mooie initiatief te ondersteunen, kunt u een gift storten op het rekeningnummer BE68 7512 1011 1134 met vermelding “De Feeënboom”.