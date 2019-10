Mathieu van der Poel klaar voor rentree: “Jammer dat Van Aert er niet bij is, maar misschien kan ik in Iserbyt uitdaging vinden”

Mathieu van der Poel is klaar voor zijn comeback in het veld. De wereldkampioen is naar eigen zeggen nog niet in topvorm maar kijkt vanaf zondag uit naar de confrontatie met man-in-vorm Eli Iserbyt. Al geeft hij toe Wout van Aert te missen. Van de hetze rond de hervormingen in de Wereldbeker en de startgelden ligt hij echter niet wakker: “Zolang er mooie crossen blijven, is het goed.”