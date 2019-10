Femma 80!!!

Lummen - Het vroegere KAV nu FEMMA Lummen vierde afgelopen weekend feest. Ze zijn 80 jaar geleden gestart in het kleine landelijke Lummen met activiteiten voor de moeder aan de haard.

Ondertussen zijn vrouwen niet meer alleen huismoeder maar hebben ze ook hun plaats in de werkende maatschappij veroverd. En toch kunnen we stellen dat de vrouwen nog nood hebben aan een activiteit of feest of uitstap met vrouwen alleen.wij zijn er ons van bewust dat het ledenaantal nog zal dalen maar hopen in dit feestjaar toch de activiteiten in het teken te zetten voor diegene die Femma Lummen groot hebben gemaakt.