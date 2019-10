Oekraïne-expert Witte Huis getuigt dinsdag over telefoongesprek met Zelenski

De hoogstgeplaatste Oekraïne-expert binnen het Witte Huis maakte twee keer zijn zorgen over Trumps pogingen om druk uit te oefenen op Kiev over aan een overste. Dinsdag zal hij in het Huis van Afgevaardigden, in het kader van het impeachment-onderzoek tegen de Amerikaanse president, getuigen. In zijn openingsstatement zal hij het onder meer hebben over het “plichtsbesef” dat hem ertoe bracht twee keer zijn zorgen duidelijk te maken, weten CNN, Washington Post en New York Times. De man was bij het gesprek dat Trump in juli had met de toen net verkozen Oekraïense president Volodimir Zelenski.