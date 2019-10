Het internet viert zijn vijftigste verjaardag. Op 29 oktober 1969 maakten twee universiteitscomputers in Californië een verbinding met elkaar, wat beschouwd wordt als het begin van het internet.

De start van het internet ging gepaard met een crash. Informaticastudent Charles S. Kline wilde een boodschap van een computer van de University of California in Los Angeles (UCLA) over het Arpanet, de ...