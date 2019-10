Open VLD wil euthanasie bij ‘voltooid leven’ toelaten

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten acht de tijd rijp voor een grondig debat over euthanasie bij ‘voltooid leven’. Dat zegt ze in een opiniestuk in De Morgen naar aanleiding van een uitspraak van radiocoryfee Lutgart Simoens (91). Die zei dat ze weinig fysieke problemen heeft, maar het toch “gehad had”. Ruttens oproep kent voorlopig echter weinig bijval.