Dader vlucht in velden met buit overval Carrefour Market Herk-de-Stad

Een overvaller met een mes heeft maandagavond rond 19.45 uur een kassierster van de Carrefour Market in Herk-de-Stad bedreigd. De dader vluchtte met het geld de velden in. De politie maakte jacht op de overvaller. Daarbij werden ook speurhonden en een politiehelikopter ingezet. Voor de grote zoekactie werden straten afgesloten.

De winkelverantwoordelijke van de Carrefour Market op de Diestersteenweg in Herk-de-Stad was zelf ook nog achter de dader gerend. De overvaller kon via de velden ontkomen.

Het was kort voor sluitingstijd ...