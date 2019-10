Vautmans schrijft open brief aan Marieke Vervoort: “Jouw verhaal helpt het taboe te doorbreken”

Truiens Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) heeft een open brief geschreven aan de overleden rolstoelatlete Marieke Vervoort (40), die vorige week overleed na euthanasie. “Je was een doorzetter ten top”, schrijft Vautmans, die eind december voor de derde keer een conferentie in het Europees Parlement organiseert met ‘Right to Die Europe’, een koepelorganisatie die zich voor een waardig levenseinde inzet. Binnen Europa is actieve euthanasie vandaag enkel toegelaten in België, Nederland en Luxemburg. “Dit jaar draag ik de conferentie op aan jouw Marieke”, gaat Vautmans verder. “Jouw verhaal helpt het taboe te doorbreken en kan helpen mensen en politici inzien dat elk van ons recht heeft op keuzevrijheid bij het levenseinde.”