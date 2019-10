KBVB gaat op zoek naar nieuwe technisch directeur

De Belgische voetbalbond gaat op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De vorige technisch directeur, Chris Van Puyvelde, verruilde eind 2018 de Belgische voor de Chinese voetbalbond. Sindsdien nam bondscoach Roberto Martinez de functie ad interim waar. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 30 november.

“De toekomstige Technisch Directeur zal de langetermijnvisie op alle aspecten van het Belgische voetbal mee bepalen, van de opleiding van het laagste tot het hoogste niveau, zowel voor mannen als vrouwen”, schrijft de voetbalbond in een persbericht. “De KBVB is op zoek naar een vrouw of een man met sterk managersprofiel en een stevige technische achtergrond. Het is absoluut geen noodzaak om een ex-coach te zijn.”