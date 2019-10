Ajax-toptalent Sergiño Dest laat Nederland in de kou staan en kiest voor Amerika

De Nederlands-Amerikaanse voetballer Sergiño Dest heeft besloten om in de toekomst voor de Verenigde Staten uit te komen. De 18-jarige rechtsachter van Ajax, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, speelde tot op heden alleen oefeninterlands voor het Amerikaanse elftal.

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman probeerde Dest er onlangs in een gesprek nog van te overtuigen dat hij voor het Nederlands elftal moet kiezen.

Koeman hoopt dat Mohamed Ihattaren in de toekomst wel voor Oranje gaat uitkomen, in plaats van voor Marokko. Het grote talent van PSV heeft zijn beslissing, vanwege het overlijden van zijn vader, nog even uitgesteld.