Publiek schreeuwt het uit wanneer beer trainer aanvalt tijdens circusact

Tijdens een circusact in Rusland ontstond er plots chaos wanneer een circusbeer zijn trainer aanviel. Door het geroep en de plotse bewegingen van de man raakte de beer in paniek waardoor hij zijn trainer begon aan te vallen. In een mum van tijd sloeg het publiek op de vlucht toen duidelijk werd dat de beer niet aan het spelen was. Het dier werd met behulp van elektrische schokken van de man afgehaald. Na het incident hebben ze de rest van de show gewoon voortgezet. Over de gezondheid van de beer en zijn trainer is niets bekend.