Dylan Teuns stapt in het huwelijksbootje. De Limburger vroeg maandag zijn vriendin Lies Hoeyberghs ten huwelijk op de plek die voor eeuwig in zijn geheugen gegrift staat: La Planche des Belles Filles. Daar won Teuns afgelopen zomer op magistrale wijze een rit in de Ronde van Frankrijk.