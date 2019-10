Clubs krijgen vanaf komend seizoen automatisch vrij voor Europese kwalificaties, eerste speeldag is al op 24 juli 2020

De voetbalcompetitie van volgend seizoen begint al op vrijdag 24 juli 2020. De clubs die Europese voorrondes moeten spelen, krijgen automatisch de vijfde speeldag vrijaf. Ook zullen er geen midweekmatchen meer zijn. Dat maakte Pierre François, CEO van de Pro League, maandag bekend.

Net zoals het huidige seizoen wordt de eerste competitiematch in 2020 afgetrapt in het laatste weekend van juli. 1B gaat van start in het weekend van 7 augustus. De finale van de Croky Cup verhuist naar 13 mei 2021 (op Hemelvaart).

Nieuw is dat de kalendermanager in de planning voor volgend seizoen alvast rekening houdt met eventuele kwalificatiewedstrijden voor de Europa League en de Champions League. “Dit jaar was het moeilijk om onze clubs rust te geven met het oog op de Europese campagne. Voor volgend seizoen voorzien we alvast een week uitstel van de vijfde speeldag”, zei François. Die wedstrijden zullen dan ingehaald worden op 27, 28 en 29 oktober. Dat zullen meteen ook de enige midweekwedstrijden zijn van het reguliere seizoen 2020/2021.

Club Brugge, AA Gent en Antwerp kregen in augustus extra rust om zich te beter te kunnen voorbereiden op de strijd voor Europees voetbal. Hoewel er geen gaatjes te vinden waren in de kalender, werden hun laatste competitiematchen voor de heenwedstrijd in de laatste voorrondes uitgesteld. Antwerp-AA Gent werd verplaatst naar donderdag 21 november. Een datum voor Charleroi-Club Brugge is er nog steeds niet. Om dat volgend seizoen te voorkomen, voorziet de Pro League nu al een rustmoment in de kalender.