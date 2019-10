Dreigingsniveau in België blijft hetzelfde na dood IS-leider al-Baghdadi

Het dreigingsniveau in België blijft na de dood van Aboe Bakr al-Baghdadi, de leider van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), behouden op niveau 2. Dat werd maandagmiddag vernomen bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). “Op basis van de beschikbare info is er momenteel geen reden om het niveau te verhogen”, klinkt het.