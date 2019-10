Man hangt al uren ondersteboven aan 90 meter hoge schoorsteen in Engeland

Een man hangt al sinds zondagavond ondersteboven aan een negentig meter hoge schoorsteen in het Noord-Engelse Carlisle. Vermoedelijk is de man in de nachtelijke uren in de oude industriële schoorsteen geklommen.

Volgens Engelse media hoorden omwonenden de man afgelopen nacht schreeuwen, waarna ze de politie waarschuwden. Daarop werd een grote reddingsoperatie op touw gezet. Op beelden op sociale media is te zien dat een helikopter rond de schoorsteen cirkelt. De politie gebruikt ook drones om de situatie volledig in kaart te krijgen. De wegen rond het voormalige fabrieksterrein, dat dateert uit 1836, zijn afgesloten. Het publiek wordt opgeroepen weg te blijven uit het gebied.

Het is niet duidelijk hoe de man er aan toe is. “We doen alles om de man veilig naar beneden te krijgen”, aldus een politiewoordvoerder. “Het is een zeer complexe onderneming. We moeten niet alleen de man veilig naar beneden zien te krijgen, maar ook onze reddingswerkers.” Een team dat gespecialiseerd is in werken op grote hoogte helpt bij de actie.

De brandweer heeft een oproep gedaan aan ondernemers om snel een hoogwerker van minimaal 90 meter naar de plek des onheils te brengen. Dergelijke machines worden vaak gebruikt bij de installatie van windmolens en elektriciteitsmasten.