Vele bedrijvigheid in Mosa-RT

Maaseik - Afgelopen week hebben de leerlingen van Economie & maatschappij niet stil gezeten op campus Mosa-RT. Zo was er de opening van maar liefst 4 oefenfirma’s: 'Glambition' en 'Promogifts' van 6 Handel en 'Aviva' & 'Beauty7' van 7 Kantoor.

Oefenfirma's zijn virtuele bedrijven waarbij leerlingen in een veilige omgeving bedrijfsrealistische taken uitvoeren. Op die manier verwerven ze competenties en attitudes die ze in het echte arbeidsleven nodig hebben.

Verder was er ook de opening van 'Dinamico', de mini-onderneming van 6 Economie-wiskunde en Economie-moderne talen. In een mini-onderneming gaat het eraan toe zoals in het echte bedrijfsleven: met aandeelhouders, een boekhouding, een jaarrekening,…

En last but not least was er ook nog de opening van 'The 7th Corner", de hippe hotdog bar van 7 Winkelbeheer en etalage.

Het ondernemerschap krijgt kansen op Mosa-RT!