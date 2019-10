De Blauwe Libelle houdt wensboomactie

Neeroeteren

Maaseik - De Blauwe Libelle, een socioculturele vereniging die activiteiten voor en door vrouwen organiseert, houdt een wensboomactie.

"Toen we bij de opstart van onze vereniging, begin dit jaar, nadachten over mogelijke activiteiten die we wilden organiseren, dachten we aan een sinterklaasfeest voor de kindjes van onze leden", klinkt het. "Maar tijdens de talrijke bijeenkomsten drong het steeds meer tot ons door dat niet alle kindjes dezelfde kans krijgen in onze maatschappij. Vandaar dit initiatief om een wensboomactie te starten waardoor we de wensjes van deze kindjes in vervulling kunnen laten gaan"

"In samenwerking met Sint-Vincentius, Jeugdzorgcentrum Kinrooi-Maaseik-Bree en Siemkensheuvel bezorgen we kansarme kinderen in onze regeio een brief waar ze een wensje voor maximaal 25 eurokunnen invullen. U kan ons helpen door ons te bezoeken op onze stand op de kerstmarkt van Neeroeteren op 16 december, door een wensje te vervullen en door onze actie financieel te steunen."

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Sara Didden via mail naar deblauwelibelle@gmail.com of op het nummer 0477 32 80 57 of de facebookpagina van De Blauwe Libelle bezoeken.