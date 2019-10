Hasselt -

Hoog bezoek in de Muziekodroom in Hasselt want Heather Nova kwam er samen met haar Limburgse fans vieren dat ze 25 jaar op de planken staat. Maar het werd geen nostalgisch concert met enkel oude nummers. De muzikante uit Bermuda bracht dit jaar nog een nieuw album uit waarop ze haar scheiding verwerkt en hoopvol naar de toekomst kijkt. Heather Nova had dus zin in een feestje.