200 jaar onderwijs in Brustem

Brustem

Sint-Truiden - In vrije basisschool De Boomhut in Brustem werd er onlangs groot feest gevierd, namelijk 200 jaar onderwijs.

Donderdagavond begonnen de festiviteiten met een lezing over het onderwijs in Brustem door Emile Grommen en de voorstelling van het boek, geschreven naar aanleiding van dit feest. Ook stadsdichter Geert Vanspauwen droeg zijn steentje bij met een prachtig gedicht over de geschiedenis van het onderwijs in Brustem. Heel wat geïnteresseerden kwamen opdagen om even mee terug te gaan in de tijd.

Het was een boeiende avond die werd beëindigd met een receptie aangeboden door het stadsbestuur. Vrijdag vierden de kinderen op Kapelhof met een groot kinderfeest. Ze werden op pannenkoeken getrakteerd en konden genieten van verschillende muzische workshops. Zaterdag was het groot feest voor heel het dorp : workshops en volksspelen voor de kinderen en voor de volwassenen waren er ook voldoende activiteiten: klas van vroeger (toneel), fototentoonstelling, interviews met dorpsgenoten over het onderwijs in de kapel, een photobooth, en een optreden van volksdanskunstgroep Pierlala. “Het is ontzettend hartverwarmend om te zien hoe de samenwerking tussen de school en het dorp tot zo’n mooi feest kan leiden. Ik ben enorm trots en dankbaar dat we dit hebben kunnen realiseren”, zegt directeur Petra Tits.