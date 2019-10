Zeven leuke uitstapjes met de kinderen in de herfstvakantie

De grote vakantie is nog maar net achter de rug en daar is de volgende schoolvakantie alweer. Zit je zonder inspiratie, maar heb je wel zin om eropuit te trekken? Mamablogster Lobke Gielkens, bekend van Leuke Wereld, deelt haar tips.

1. Bezoek de nieuwste tentoonstelling in het Museum voor Natuurwetenschappen

Eentje om letterlijk te sidderen en beven: de nieuwste expo in het Museum voor Natuurwetenschappen, die je meeneemt op expeditie in Antarctica. Bereid je voor in de kleedkamer van het poolstation, duik onder water met de pinguïns en zeehonden en begeef je op de gladde ijsvelden.

www.naturalsciences.be

2. Geniet van de kleurrijke herfst in Planckendael

In de herfst is Planckendael een van de mooiste plekken om tijd door te brengen. De natuur kleurt het park rood, goudgeel, bruin en oranje. Trek je wandelschoenen of laarzen aan voor een prachtige herfstwandeling. De knisperende bladeren en modderplasjes roepen al. Opwarmen kan aan het gezellige kampvuur aan de tipi’s bij de bizons. Dat brandt in de herfstvakantie elke dag en daarna elk weekend en op woensdagen.

www.zooplanckendael.be

3. Volg een rondleiding en workshop in het Navigo-museum

Kom in de vakantie met het hele gezin naar het museum. Je kan er afspreken om 14.30 uur voor een coole workshop voor kinderen. Op hetzelfde moment vindt een thematische rondleiding voor volwassenen plaats. Uiteraard kunnen ook individuele bezoekers deelnemen aan de rondleiding of de workshop. Tip: vergeet zeker ook niet om het Zilt-feest in je agenda te noteren op 2 november.

www.navigomuseum.be

4. Bezoek de leukste familie pop-up van ‘t land: M-ART

Laat je op de MART verrassen door heel wat leuke (web)shops en vakmensen met een uitzonderlijk aanbod specifiek voor gezinnen. (Kinder)kleding, binnenhuisinrichting, de meest originele eindejaarscadeautjes,… als je het hier niet vindt, vind je het nergens. Bovendien gaat MART door in het meest tot verbeelding sprekend museum: de Verbeke Foundation in Kemzeke.

m-art.be

5. De Grote Schijn

Op een boogscheut van de stad Antwerpen kom je tijdens de herfstvakantie op adem in een magisch mooi stukje natuur: het Rivierenhof. Volgende week wordt het park nóg wat magischer, tijdens ‘De Grote Schijn’. Het lijkt wel alsof het park besprenkeld werd met toverstof: achter iedere boom wacht een nieuwe verrassing. Bomen lijken tot leven te komen, planten begroeten je met hun klanken en zwammen krijgen een lichtgevende gloed terwijl water in de omgekeerde richting loopt.

De Grote Schijn neemt je van 25 oktober tot en met 11 november 2019 mee voor een zinnenprikkelende tocht door het donker. Niet zómaar een wandeling, maar één groot totaalspektakel waarbij je geniet van de pracht en kracht van de natuur in duizenden geuren en kleuren.

degroteschijn.be

6. Versla Enzo Knol in de Mendeljev game in Technopolis

Enzo Knol behaalde afgelopen zomer samen met Bas Baas een epic score van 8.047 met de Mendelejev-game in Technopolis. Doe jij het beter dan hen? Deel tijdens de herfstvakantie je topscore op Instagram met de tag @Technopolis_be en wie weet, word je beloond met een supervette Knol-gadget.

www.technopolis.be

Foto: Technopolis

7. Pik een familiefestival mee

De herfstvakantie is dé familiefestivalweek bij uitstek want bijna in elke grote stad kan je een heerlijke familiefestival meepikken. Een overzichtje:

● Rode Hond in Leuven

● Er was eens... in Oostende

● Big Bang in Antwerpen, Gent en Brussel

● Krikrak in Brugge

● Filem’on in Brussel

● Klein Festijn in Gent

