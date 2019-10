Dertig maanden cel en een ontzetting van vijf jaar uit de rechten is het verdict voor een 41-jarige man uit Leopoldsburg nadat hij zijn echtgenote verkrachtte.

De veertiger kreeg maandag deze straf in de Hasseltse rechtbank, maar daagde net als voor zijn proces niet op. De feiten dateren van in de nacht van 21 op 22 december 2017. Het koppel was al gescheiden ...