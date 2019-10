Nazomeravonden in Kinrooi weer een enorm succes

Kinrooi - Elke vrijdagavond in oktober organiseerde Toerisme Kinrooi weer de nazomeravonden. Ook dit jaar was het thema “op wandel -en fietsexpeditie met de Bokkerijders”.

De ontvangst gebeurde in het Bokkecafé van het rozendorp Geistingen waar een indrukwekkend infofilmpje over het leven van de bokkerijders werd gedraaid.

Dan volgde er een tocht met de Bokkefiets en een wandeling. Onderweg werd er door onze fantastische ambassadeurs en vrijwilligers een heus spektakel opgevoerd.

Voor een natje en droogje werd ook gezorgd en op het einde kreeg “de Bokkerijder van de avond” weer een prachtige prijs overhandigd. We sloten af met een gezellig samenzijn.

Voor diegene die het dit jaar gemist hebben, geen nood in oktober 2020 gaan we terug op tocht en dan waarschijnlijk in Molenbeersel met een volledig nieuw thema.

Tijdig reserveren blijft de boodschap gezien het aanhoudende succes.

Voor meer informatie kan u terecht op www.toerismekinrooi.be of volg ons op onze facebookpagina (www.facebook.com/toerisme.kinrooi).