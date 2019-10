Tongenaren gratis naar het Gallo-Romeins Museum

Tongeren - Op maandag 28 oktober opende het Gallo-Romeins Museum exclusief zijn deuren voor alle Tongenaren. Met de bon in de stadskrant kon je de tentoonstelling die dag gratis bezoeken. Zowel de vaste collectie van het museum kon je bezoeken en de tijdelijke tentoonstelling 'Dacia Felix' ontdekken. Het was meteen een groot succes.

“Om de Tongenaar zeker te laten genieten van de tijdelijke tentoonstelling Dacia Felix van het Gallo-Romeins Museum organiseren we een dag speciaal voor hen. Normaal is op maandag het GRM gesloten maar exclusief voor de Tongenaren doen we vandaag de deuren open. De tentoonstelling is gratis en vrij te bezoeken. Een geleide gidsbeurt kon ook maar daarvoor moest men op voorhand inschrijven. Te vaak komen we er niet toe om te genieten van wat de eigen stad te bieden heeft, daarom wilden we iets extra doen voor de Tongenaar”, aldus Burgemeester wnd en Schepen van Cultuur An Christiaens.