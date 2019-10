Een 41-jarige man uit Leopoldsburg is maandag veroordeeld tot een jaar cel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno. Amerikaanse autoriteiten wezen de Belgische speurders erop dat de man onder de nickname ‘Geil’ kinderpornografisch materiaal uitwisselde.

Voor de uitwisseling van de beelden in juni 2016 in de chatroom ‘Teens’ maakte hij gebruik van het peer-to-peernetwerk Gigatribe. Eind 2016 liep hij weer tegen de lamp. Nu merkten inspecteurs in het Duitse ...